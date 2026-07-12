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12 июля, 22:30

Транспорт

"Зеленое кольцо" в Москве дополнили новыми указателями для велосипедистов и пешеходов

"Зеленое кольцо" в Москве дополнили новыми указателями для велосипедистов и пешеходов

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На "Зеленом кольце" обновили систему навигации, установив новые стелы и указатели, которые помогают найти станции метро, МЦД, МЦК, парки и другие точки притяжения. Сейчас на маршруте работают 207 стел и более 700 указателей.

Общая протяженность "Зеленого кольца" составляет 129 километров, маршрут связывает 24 парка и основные зеленые зоны столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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