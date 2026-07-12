Сергей Собянин рассказал, как будет оформлена станция метро "Липовая Роща"

В Москве согласовали архитектурную концепцию станции "Липовая Роща" Рублево-Архангельской линии метро. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

Станцию строят на границе Москвы и Подмосковья, рядом с Новорижским шоссе. В вестибюль интегрируют шестиэтажное здание для персонала, а пешеходный переход через МКАД соединят с наземным павильоном.

Главной особенностью станут бионические фасады из светлых алюминиевых сотовых панелей. Завершить работы планируют в 2027 году. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.