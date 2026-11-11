Московские магазины присоединились к распродаже 11.11

Московские магазины и крупные маркетплейсы проводят масштабные распродажи ко Всемирному дню шопинга. Скидки на отдельные товары достигают 60%, а спрос в торговых сетях, по данным участников рынка, увеличивается почти в два раза.

При этом цены 10 и 11 ноября могут практически не отличаться. Эксперты отмечают, что распродажи помогают магазинам освобождать склады от старых коллекций, а покупателям советуют заранее сравнивать стоимость товаров и устанавливать лимит расходов.

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