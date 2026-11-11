Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о раскрытии состава вейпов.

Теперь запрещается маскировать под коммерческой тайной наличие и количество ингредиентов, которые усиливают никотиновую зависимость, оказывают токсическое воздействие, а также обладают канцерогенами и мутагенами при нагревании. Это может нарушать гормональный баланс и провоцировать образование опухолей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.