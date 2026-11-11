Марко Рубио назвал переговоры в Абу-Даби продуктивными

Переговоры представителей России, США и Украины в Абу-Даби прошли продуктивно. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, отметив, что для достижения результата сторонам предстоит проделать большую работу.

Первый день встречи продолжался более 4,5 часа с небольшим перерывом. Участники выразили надежду на продвижение к миру, а за закрытыми дверями обсудили урегулирование конфликта на Украине и новую систему безопасности для Европы после его завершения.

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