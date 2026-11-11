Пресс-завтрак прошел в Москве в преддверии премьеры балета "История Джекила и Хайда"

Роль доктора Джекила исполнит премьер Большого театра, двукратный лауреат премии "Золотая маска" Владислав Лантратов, мистера Хайда сыграет премьер Мариинского театра, мировая звезда балета Кимин Ким. Музыкальным руководителем и дирижером стал Артем Абашев.

В Москве прошел пресс-завтрак в преддверии мировой премьеры двухактового балета "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда" по мотивам повести автора Роберта Льюиса Стивенсона.

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