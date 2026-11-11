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Новости

11 ноября, 15:00

Культура

Пресс-завтрак прошел в Москве в преддверии премьеры балета "История Джекила и Хайда"

Пресс-завтрак прошел в Москве в преддверии премьеры балета "История Джекила и Хайда"

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В Москве прошел пресс-завтрак в преддверии мировой премьеры двухактового балета "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда" по мотивам повести автора Роберта Льюиса Стивенсона.

Роль доктора Джекила исполнит премьер Большого театра, двукратный лауреат премии "Золотая маска" Владислав Лантратов, мистера Хайда сыграет премьер Мариинского театра, мировая звезда балета Кимин Ким. Музыкальным руководителем и дирижером стал Артем Абашев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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