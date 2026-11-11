Спрос на отдых на Мальдивах не снизился из-за проблем с оплатой отелей

Спрос на отдых на Мальдивах не снизился, несмотря на случаи, когда россиянам отказывали в заселении из-за неоплаченных броней. Об этом рассказала генеральный директор туристической компании Анастасия Буланова.

Проблемы возникали с платежами принимающим компаниям. Как пояснила эксперт, туристы приобретали туры через туроператоров, которые проводили оплату. Однако банк принимающей компании возвращал переведенные деньги.

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