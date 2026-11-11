Собянин: оформили архитектурно-художественной подсветкой 51 станцию метро

Более 50 станций московского метро получили новую архитектурную подсветку. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, оттенок ламп подбирали с максимальной точностью. Выверили мощность и угол. Также новую подсветку сбалансировали с яркостью исторических люстр, чтобы ничего не выбивалось из единого образа каждой платформы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.