11 ноября, 11:45Мэр Москвы
Собянин: оформили архитектурно-художественной подсветкой 51 станцию метро
Более 50 станций московского метро получили новую архитектурную подсветку. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.
По словам мэра, оттенок ламп подбирали с максимальной точностью. Выверили мощность и угол. Также новую подсветку сбалансировали с яркостью исторических люстр, чтобы ничего не выбивалось из единого образа каждой платформы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.