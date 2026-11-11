В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 11 ноября

Наиболее плотное движение 11 ноября наблюдается на Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра Москвы, а также на внешней стороне МКАД от Косинского шоссе до шоссе Энтузиастов. Об этом рассказала ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Днем локальные затруднения ожидаются в районе ремонтных работ на Ленинградском шоссе у станции метро "Балтийская", на Савеловской эстакаде ТТК, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область.

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