Москвичей предупредили о мошеннических вакансиях с тестовыми заданиями

Москвичей предупредили о мошеннической схеме с фиктивными конкурсами на трудоустройство. Аферисты размещают вакансии от имени различных организаций и предлагают кандидатам выполнить тестовые задания для проверки навыков и отбора на должность. Однако полученные работы используют в коммерческих целях, например продают реальным заказчикам, а соискатели не получают за них оплату.

Юристы назвали признаки поддельных вакансий. Среди них – отсутствие у компании официального сайта и юридического адреса, а также исключительно положительные отзывы. Кроме того, насторожить должно предложение о работе от неизвестного пользователя в мессенджере.

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