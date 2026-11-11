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11 ноября, 07:15

Политика

В Госдуме предложили автоматизировать назначение выплат и льгот родителям

В Госдуме предложили автоматизировать назначение выплат и льгот родителям

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В Государственной думе предложили автоматизировать назначение выплат и льгот родителям. По мнению депутатов, такая мера особенно поможет одиноким родителям, которым сложно выделить время на оформление социальной поддержки.

Сейчас для получения выплат и льгот необходимо самостоятельно собирать документы и обращаться в многофункциональные центры, в том числе вместе с детьми. В Госдуме считают, что автоматизация этого процесса упростит получение мер поддержки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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