В Госдуме предложили автоматизировать назначение выплат и льгот родителям

В Государственной думе предложили автоматизировать назначение выплат и льгот родителям. По мнению депутатов, такая мера особенно поможет одиноким родителям, которым сложно выделить время на оформление социальной поддержки.

Сейчас для получения выплат и льгот необходимо самостоятельно собирать документы и обращаться в многофункциональные центры, в том числе вместе с детьми. В Госдуме считают, что автоматизация этого процесса упростит получение мер поддержки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.