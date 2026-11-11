Банки РФ предложили отложить введение прогрессивного налога на вклады до 2028 года

Российские банки предложили отложить введение прогрессивной шкалы налога на вклады до 2028 года. Причиной стала необходимость обновить программное обеспечение и интегрировать его с базой Федеральной налоговой службы. Кредитные организации могут не успеть подготовить системы к установленному сроку.

Еще одним аргументом стало то, что основная часть обеспеченных клиентов, на которых рассчитана прогрессивная ставка, обслуживается в крупнейших банках, однако обновлять программное обеспечение придется всем кредитным организациям. В качестве переходного периода предложили использовать 2027 год.

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