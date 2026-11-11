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11 ноября, 07:15

Экономика

Банки РФ предложили отложить введение прогрессивного налога на вклады до 2028 года

Банки РФ предложили отложить введение прогрессивного налога на вклады до 2028 года

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Российские банки предложили отложить введение прогрессивной шкалы налога на вклады до 2028 года. Причиной стала необходимость обновить программное обеспечение и интегрировать его с базой Федеральной налоговой службы. Кредитные организации могут не успеть подготовить системы к установленному сроку.

Еще одним аргументом стало то, что основная часть обеспеченных клиентов, на которых рассчитана прогрессивная ставка, обслуживается в крупнейших банках, однако обновлять программное обеспечение придется всем кредитным организациям. В качестве переходного периода предложили использовать 2027 год.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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