Россиянам необходимо оплатить имущественные налоги до 1 декабря

Заплатить имущественные налоги на недвижимость, транспорт и землю необходимо до 1 декабря. С 2 декабря за просрочку начнут начислять пени, а задолженность могут взыскать принудительно.

Например, за 1 месяц просрочки налога на автомобиль в размере 10 тысяч рублей сумма пеней составит 140 рублей. Проверить начисления и оплатить налоги можно в личном кабинете Федеральной налоговой службы или на портале "Госуслуги".

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