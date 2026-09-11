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11 сентября, 22:40

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Фестиваль видеомэппинга "Сила в месте" стартовал в "Лужниках"

Фестиваль видеомэппинга "Сила в месте" стартовал в "Лужниках"

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История, оживающая на фасаде: 11 сентября в "Лужниках" стартовал фестиваль видеомэппинга "Сила в месте". Он приурочен к 70-летию олимпийского комплекса.

Каждый вечер в течение трех дней Большая спортивная арена будет превращаться в огромный экран. На фасаде воспроизведут события, которые происходили с момента строительства стадиона: масштабные соревнования, легендарные победы, концерты и многое другое.

В фестивале принимают участие восемь команд из России и Китая. Среди них – как начинающие художники по свету, так и известные студии, отмеченные наградами международных конкурсов.

Что такое видеомэппинг? Как создаются масштабные проекции? Об этом и многом другом узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

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