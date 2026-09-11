В метро запустили тематический поезд в честь 15-летия телеканала Москва 24

Спустился в метро – а попал в телевизор! 11 сентября на Большой кольцевой линии Московского метрополитена начал курсировать тематический поезд телеканала Москва 24. Проект приурочен к 15-летию телеканала.

Восемь вагонов, объединенных общей концепцией, приоткроют изнанку эфира – как устроено современное телевидение и какой путь преодолевает новость, прежде чем попасть к зрителю.

Войдя в поезд, пассажиры смогут познакомиться с несколькими десятками телевизионных терминов. Например, узнать, что такое "закадр", "ВМЗ" и "петличка", для чего съемочной группе нужна "пушка", и увидеть, что с "удочкой" ходят не только на рыбалку.

Поезд Москвы 24 – уже 11‑й тематический поезд в метро с начала года, и при этом первый в 2026 году, посвященный телевидению. Он будет курсировать по БКЛ в течение шести месяцев. По прогнозам столичного Дептранса, на нем совершат почти 3 миллиона поездок.

Вместе с первыми пассажирами на телевизионном поезде проехала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.