Связь 5G стала доступна у всех операторов "большой четверки" в России

Связь 5G стала доступна у всех операторов "большой четверки", сообщает Минцифры. Однако есть нюансы. Все обладатели устройств на платформе Android смогут воспользоваться сетями нового поколения, а доступ владельцев iPhone зависит от решения корпорации Apple.

На первом этапе доступ к высокоскоростному мобильному интернету получат 10 миллионов человек в тех городах, где нагрузка на сети самая большая, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

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