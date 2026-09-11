Устный экзамен по истории введут для 9-х классов в России с 2028 года

Устный экзамен по истории появится у всех 9-классников в России с 2028 года. Сейчас его испытывают, а в октябре и ноябре проведут апробацию в нескольких регионах. В каких именно городах она пройдет, пока решают.

Задания для экзамена разрабатывает Федеральный институт педагогических измерений. В ФИПИ заявили, что все вопросы будут составлены строго по школьным учебникам. С 2028 года экзамен станет допуском к ОГЭ по аналогии с итоговым собеседованием по русскому языку.

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