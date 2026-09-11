Трамваи изменят график движения в Москве с 12 сентября

С 12 сентября по выходным изменится график движения нескольких трамвайных маршрутов. Это связано с ремонтом трамвайных путей на Волоколамском шоссе.

Трамвай № 6 будет курсировать от остановки "Братцево" через МЦК Стрешнево до метро "Войковская". Маршрут № 28 будет следовать от проспекта Маршала Жукова до "Щукинской". Трамвай № 30 не будет заезжать на разворотное кольцо у метро "Войковская". Рейсы № 15 и № 23 отменят.

Основные работы проведут в выходные дни. По будням трамваи продолжат ходить по обычным маршрутам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.