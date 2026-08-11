В Госдуме призвали снять с продажи БАДы с сибутрамином

В Госдуме призвали снять с продажи на маркетплейсах биологически активные добавки с сибутрамином. Скандал с таблетками для похудения начался после того, как появилась информация о содержании в некоторых БАДах вещества сибутрамин.

Препараты при этом можно свободно купить через интернет. Проверку начал Роспотребнадзор. На маркетплейсах также заявили о проведении внутренней проверки.

Сибутрамин является веществом для лечения ожирения, препараты с ним назначаются исключительно врачом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.