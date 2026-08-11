Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 августа, 16:15

Политика

В Госдуме призвали снять с продажи БАДы с сибутрамином

В Госдуме призвали снять с продажи БАДы с сибутрамином

Путин заявил, что Россия ускорит разработку технологий будущего

Трамп подписал указ о сокращении национального календаря детских прививок в США

ВС РФ прорвали оборону Ореховского укрепрайона ВСУ на Запорожском фронте

Путин заявил, что в России выстроена система поддержки бойцов СВО и членов их семей

Новости мира: США опасаются утечки технологий Patriot при передаче лицензии Украине

Российские военнослужащие заняли еще два села в ДНР

В Госдуме предложили увеличить отпуск многодетным родителям до 45 дней

Трамп допустил завершение конфликта с Ираном без ядерного соглашения

ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Ивановка в Харьковской области

В Госдуме призвали снять с продажи на маркетплейсах биологически активные добавки с сибутрамином. Скандал с таблетками для похудения начался после того, как появилась информация о содержании в некоторых БАДах вещества сибутрамин.

Препараты при этом можно свободно купить через интернет. Проверку начал Роспотребнадзор. На маркетплейсах также заявили о проведении внутренней проверки.

Сибутрамин является веществом для лечения ожирения, препараты с ним назначаются исключительно врачом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаобществовидеоНаталия Шкода

К чему приведет удаление сервисов "Яндекса" из AppStore?

Эксперты считают действия Apple конкурентной борьбой против российских разработчиков

Под удар попадут те программы, которые популярны в РФ и имеют западные альтернативы

Читать
закрыть

Почему россияне заразились "зудом купальщика" на озере Тургояк?

Эксперты уверены: все дело в водоплавающих птицах и животных

Читать
закрыть

Почему экстремальные челленджи могут стоить жизни?

Такие испытания создают существенную нагрузку на организм и могут привести к физиологическим сбоям

Читать
закрыть

Почему тело Наговициной останется на пике Победы?

Тело не будут эвакуировать из-за угрозы для жизни спасателей

Маршрут пролегает на высоте более 7 тысяч метров

Читать
закрыть

Как Колумбия пережила мощнейшее за 27 лет землетрясение?

Число жертв уже превысило 220 человек, сотни ранены и пропали без вести

Среди пострадавших объектов 18 дорог, 7 аэропортов, медицинские и образовательные учреждения

Читать
закрыть

Как изменятся пенсии россиян в августе 2026 года

При благоприятных условиях страховая пенсия по старости в РФ может достигать 130 тыс руб в месяц

Читать
закрыть

Дело об исчезновении семьи Усольцевых получило новый оборот

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочкой пропали в конце сентября 2025 года после того, как ушли в поход

Читать
закрыть

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика