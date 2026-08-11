"Аэрофлот" ответил Волочковой на жалобы из-за пропущенного рейса на Мальдивы

Авиакомпания "Аэрофлот" ответила на претензии балерины Анастасии Волочковой, которая пропустила рейс на Мальдивы, не услышав объявление об окончании посадки.

Пресс-служба авиакомпании заявила, что посадка завершилась вовремя, а информация дублировалась на табло, в посадочных талонах и по громкой связи. Балерина со спутником пришли из ресторанной зоны с опозданием, поэтому их багаж сняли с борта.

О ситуации артистка рассказала в соцсетях, опубликовав эмоциональные видео. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.