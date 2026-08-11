Москвич превратил автомобиль в бензиновый склад во дворе дома

Москвич устроил пожароопасный склад во дворе своего дома на Талдомской улице. В припаркованном рядом с детской площадкой и трансформаторной подстанцией автомобиле хранятся бензин и различные масла.

Недавно жидкости начали вытекать из машины, из-за чего пришлось вызывать спасателей. Однако автомобиль с места так и не убрали, несмотря на все риски для сотен жителей соседних домов

Привлекут ли москвича к ответственности? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.