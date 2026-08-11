11 августа, 11:15Общество
Москвич превратил автомобиль в бензиновый склад во дворе дома
Москвич устроил пожароопасный склад во дворе своего дома на Талдомской улице. В припаркованном рядом с детской площадкой и трансформаторной подстанцией автомобиле хранятся бензин и различные масла.
Недавно жидкости начали вытекать из машины, из-за чего пришлось вызывать спасателей. Однако автомобиль с места так и не убрали, несмотря на все риски для сотен жителей соседних домов
Привлекут ли москвича к ответственности? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.