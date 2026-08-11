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Новости

11 августа, 11:15

Происшествия

Движение на ТТК в районе съезда на проспект Мира затруднено из-за смертельной аварии

Движение на ТТК в районе съезда на проспект Мира затруднено из-за смертельной аварии

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Движение на Третьем транспортном кольце в районе съезда на проспект Мира с внутренней стороны затруднено более чем на 3,5 километра. На месте работают оперативные службы, которые устраняют последствия аварии с участием большегруза и мотоцикла. Открыты только две полосы.

Женщина на мотоцикле оказалась в слепой зоне "КамАЗа". От полученных травм она погибла на месте. Как сообщают СМИ, за рулем мотоцикла была блогер и моушн-дизайнер. Меньше месяца назад она восстановилась после крупной аварии, после которой ей установили титановые пластины в плечо.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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