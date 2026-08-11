11 августа, 07:45Город
Москвичам рассказали, куда сходить вечером 11 августа
Для москвичей подготовили несколько вариантов для вечернего досуга 11 августа. Например, в "Москвариуме" открыта мультимедийная выставка "Капибарабууум".
В Мультимедиа Арт Музее проходит международная биеннале "Искусство будущего". В экспозиции представлены проекты об искусственном интеллекте, робототехнике, 3D-печати и взаимодействии природы с технологиями. Посетить выставку можно до 13 сентября.
Также вечером можно отправиться на экскурсию по Замоскворечью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.