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11 августа, 07:45

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Москвичам рассказали, куда сходить вечером 11 августа

Москвичам рассказали, куда сходить вечером 11 августа

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Для москвичей подготовили несколько вариантов для вечернего досуга 11 августа. Например, в "Москвариуме" открыта мультимедийная выставка "Капибарабууум".

В Мультимедиа Арт Музее проходит международная биеннале "Искусство будущего". В экспозиции представлены проекты об искусственном интеллекте, робототехнике, 3D-печати и взаимодействии природы с технологиями. Посетить выставку можно до 13 сентября.

Также вечером можно отправиться на экскурсию по Замоскворечью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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