Адвокат рассказала, как не стать жертвой обмана со стороны грузчиков при переезде

Грузчики при переезде могут потребовать сумму выше оговоренной. Адвокат Екатерина Демченко советует сохранять переписку, а при отказе разгружать вещи из-за новой цены записать разговор.

Если имущество удерживают, следует вызвать полицию, направить досудебную претензию и при необходимости обратиться в суд. Перед заказом услуг важно изучить договор, уточнить, что входит в стоимость, и проверить отзывы. Дорогие вещи лучше заранее снять на видео.

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