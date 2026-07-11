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11 июля, 18:40

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Московский фестиваль танцев прошел в парке искусств "Музеон"

Московский фестиваль танцев прошел в парке искусств "Музеон"

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Танцуют все! 11 июля под открытым небом в парке искусств "Музеон" прошел Московский фестиваль танцев. Он объединил профессиональных танцоров и любителей, создав неповторимую атмосферу творчества и драйва.

Участником фестиваля мог стать каждый вне зависимости от опыта и уровня подготовки. Гостей ждали четыре танцевальные сцены, на которых можно было научиться движениям сальсы, бачаты, вальса, фокстрота и других танцев.

О том, в каких ритмах двигается столица, узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

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