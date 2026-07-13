13 июля, 22:30Город
Велополоса появилась на улице Шухова на юге столицы
На улице Шухова на юге Москвы организовали велополосу. Она соединяет соседнюю улицу Мытную с улицей Шаболовкой. Там установили дорожные знаки и нанесли специальную разметку.
Кроме того, в центре Москвы продолжаются работы по обновлению Дома на набережной. Там капитально ремонтируют фасады.
Также в центре столицы идет строительство пешеходного моста на Болотной набережной. Он станет частью единого прогулочного маршрута вдоль Москвы-реки.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.