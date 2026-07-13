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13 июля, 22:30

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Велополоса появилась на улице Шухова на юге столицы

Велополоса появилась на улице Шухова на юге столицы

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На улице Шухова на юге Москвы организовали велополосу. Она соединяет соседнюю улицу Мытную с улицей Шаболовкой. Там установили дорожные знаки и нанесли специальную разметку.

Кроме того, в центре Москвы продолжаются работы по обновлению Дома на набережной. Там капитально ремонтируют фасады.

Также в центре столицы идет строительство пешеходного моста на Болотной набережной. Он станет частью единого прогулочного маршрута вдоль Москвы-реки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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