Эксперт заявил, что новые правила парковки электрокаров не повлияют на авторынок

Новые правила парковки электромобилей и гибридов в России не окажут влияния на рынок таких автомобилей, заявил автоэксперт Павел Федоров.

По его словам, наоборот, под электротранспорт постепенно формируется отдельная инфраструктура, включая специализированные зарядные станции.

С 1 июня электрокары и гибриды запрещено оставлять на подземных парковках без систем пожарной безопасности. За нарушение предусмотрены штрафы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.