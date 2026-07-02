Доля электромобилей на российском рынке может вырасти до 1,5%

Доля электромобилей на российском автомобильном рынке в настоящее время составляет около 1%, однако по прогнозам экспертов она может увеличиться до 1,5%. Об этом заявил главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

По его словам, тренд роста продаж сохранится, однако объемы реализации увеличиваются незначительно. Государственные структуры, включая московские ведомства, активно закупают электромобили, которые уже поступили на вооружение полиции и МЧС. Аналогичная ситуация наблюдается и с гибридными автомобилями.

В отношении некоторых популярных моделей гибридов наметился временный дефицит. Дилеры не формируют крупные складские запасы, а покупатели оперативно выкупают имеющиеся машины. Эксперт заверил, что поставки будут налажены в ближайшее время, и дефицит на рынке отсутствует.

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