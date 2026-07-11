Московский школьник взял золото на Международной физической олимпиаде

Московский школьник Иван Пругло из школы № 179 завоевал золотую медаль 56-й Международной физической олимпиаде в Колумбии. Сборная России, в которую входили пять человек, привезла пять золотых наград, соревнуясь со школьниками из более чем 90 стран.

Его поздравил Сергей Собянин, который пожелал ему смелости в том, чтобы ставить перед собой самые амбициозные цели, неиссякаемого азарта и сил.

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