Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

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11 июля, 13:30

Мэр Москвы

Собянин осмотрел новое здание Единого диспетчерского центра городского транспорта

Собянин осмотрел новое здание Единого диспетчерского центра городского транспорта

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Второй корпус Единого диспетчерского центра достроили в Москве. Новое здание осмотрел Сергей Собянин. Диспетчерский центр будет отвечать за координацию и круглосуточный контроль работы наземного городского и речного транспорта, такси, каршеринга и кикшеринга.

В первом здании обеспечивают работу рельсового транспорта. Из единого информационного пространства будут контролировать более 900 маршрутов электробусов, автобусов, трамваев, вагонов МЦК, МЦД, речных судов, такси Москвы и области, а также самокатов, курьеров и автомобилей каршеринга.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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