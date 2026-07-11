Собянин осмотрел новое здание Единого диспетчерского центра городского транспорта

Второй корпус Единого диспетчерского центра достроили в Москве. Новое здание осмотрел Сергей Собянин. Диспетчерский центр будет отвечать за координацию и круглосуточный контроль работы наземного городского и речного транспорта, такси, каршеринга и кикшеринга.

В первом здании обеспечивают работу рельсового транспорта. Из единого информационного пространства будут контролировать более 900 маршрутов электробусов, автобусов, трамваев, вагонов МЦК, МЦД, речных судов, такси Москвы и области, а также самокатов, курьеров и автомобилей каршеринга.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.