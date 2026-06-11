График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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11 июня, 07:30

Происшествия

Новости мира: железнодорожники вышли на массовую забастовку во Франции

Новости мира: железнодорожники вышли на массовую забастовку во Франции

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Во Франции частично парализовано железнодорожное сообщение. По всей стране проходит массовая забастовка железнодорожников. Они требуют повышения зарплат с учетом инфляции, выступают против увеличения рабочего времени и массовых сокращений.

Папа Римский в Барселоне благословил главную башню храма Саграда Фамилия. Это самый известный католический собор Испании, строительство которого продолжается более 100 лет. На церемонию собрались около 140 тысяч человек, также присутствовал король Испании.

Об этих и других темах – в эфире телеканала Москва 24.

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