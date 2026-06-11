Новости мира: железнодорожники вышли на массовую забастовку во Франции

Во Франции частично парализовано железнодорожное сообщение. По всей стране проходит массовая забастовка железнодорожников. Они требуют повышения зарплат с учетом инфляции, выступают против увеличения рабочего времени и массовых сокращений.

Папа Римский в Барселоне благословил главную башню храма Саграда Фамилия. Это самый известный католический собор Испании, строительство которого продолжается более 100 лет. На церемонию собрались около 140 тысяч человек, также присутствовал король Испании.

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