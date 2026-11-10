Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 ноября

Москвичей будут оперативно информировать об угрозах, включая беспилотную и ракетную опасность, через канал Сергея Собянина в мессенджере MAX. Чтобы вовремя получать достоверную информацию, мэр рекомендовал подписаться на его канал. При этом прежние информационные ресурсы останутся доступны.

Температура воздуха в Москве держится выше климатической нормы. Днем термометры показывали плюс 5–6 градусов. Серьезных осадков синоптики не обещают.

Столичные спасатели помогли котятам – сотрудников "СпасРезерва" вызвали сразу на два адреса. Сперва им пришлось раскрутить кровать, чтобы вытащить застрявшего котенка. После спасатели распилили гипсокартонную стену, чтобы достать еще одного.

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