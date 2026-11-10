Собянин: суперсервису "Переезд по программе реновации" исполнилось шесть лет

Cуперсервису "Переезд по программе реновации" исполнилось шесть лет. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр подчеркнул, что суперсервис объединил основные услуги и информацию, необходимые жителям на всем пути к новоселью и после получения ключей. Москвичи могут загрузить необходимые документы для подготовки проекта договора на новое жилье, а также онлайн подать заявление на устранение выявленных дефектов в квартире.

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