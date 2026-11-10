В ГД рассказали о федеральном проекте по цифровой безопасности "Прививка от мошенников"

В Госдуме рассказали о федеральном проекте по цифровой безопасности проекта АНО "Евразия" "Прививка от мошенников". Его главная цель – сформировать у школьников и студентов цифровой иммунитет, научив их уверенно распознавать фейки и подозрительные сообщения.

В рамках образовательной программы проводят интерактивные занятия: квизы, квесты, экспертные сессии. Свои знания на практике уже проверили более 30 тысяч участников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.