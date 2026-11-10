Оперштаб Москвы сообщил о способах информирования о беспилотной опасности

Оперативный штаб Москвы принял решение о дополнительных способах информирования жителей города об угрозах, включая беспилотную и ракетную опасности. Об этом в мессенджере MAX написал Сергей Собянин.

С ноября 2026 года сообщения об угрозах будут в обязательном порядке размещаться в официальном канале мэра столицы. Собянин напомнил, что MAX является единым национальным сервисом обмена сообщениями и там можно найти самую оперативную и актуальную информацию от столичных властей.

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