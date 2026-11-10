В Москве начали принимать заявки на грант для бизнеса на покупку оборудования, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. Получить компенсацию можно за расходы, понесенные с 1 июля 2025 года.

Грант позволит предпринимателям вернуть до 50% стоимости отечественного оборудования и до 35% – импортного. Кроме того, бизнес сможет компенсировать проценты по кредитам. Максимальный размер поддержки составляет 30 миллионов рублей в год.

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