В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 10 ноября

Наиболее плотное движение в Москве 10 ноября наблюдается на Ленинградском, Дмитровском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Ленинградского шоссе. Такие данные приводит Ситуационный центр ЦОДД.

Днем локальные затруднения возможны в районе Липецкой улицы, на эстакадах ТТК, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

На движение могут повлиять ремонтные работы на Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов в районе станции метро "Авиамоторная", а также аварии на магистралях при выезде из города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.