Новый штамм коронавируса может появиться в России зимой

Новый штамм коронавируса PJ.2.1 может появиться в России зимой. Он отличается от других вариантов большей устойчивостью к некоторым лекарствам.

В группе повышенного риска заражения находятся люди старше 65 лет, а также пациенты с хроническими заболеваниями сердца, легких и почек. Кроме того, более уязвимы люди с иммунодефицитом и те, кто принимает препараты, подавляющие иммунитет.

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