06 ноября, 15:30Экономика
"Деньги 24": аналитики рассчитали индекс оладий
В России появился индекс оладушек, который поможет оценить, насколько выросла стоимость продуктов для приготовления традиционного завтрака. В набор вошли кефир, яйца, мука, подсолнечное масло, сахар, соль и сода.
Подобные индексы используют для альтернативной оценки роста цен. Ранее появились индексы борща, оливье, селедки под шубой и окрошки. Новый показатель позволит сравнить изменение стоимости продуктов для оладий с официальной инфляцией.
Подробнее – в программе "Деньги 24".