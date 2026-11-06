"Деньги 24": аналитики рассчитали индекс оладий

В России появился индекс оладушек, который поможет оценить, насколько выросла стоимость продуктов для приготовления традиционного завтрака. В набор вошли кефир, яйца, мука, подсолнечное масло, сахар, соль и сода.

Подобные индексы используют для альтернативной оценки роста цен. Ранее появились индексы борща, оливье, селедки под шубой и окрошки. Новый показатель позволит сравнить изменение стоимости продуктов для оладий с официальной инфляцией.

Подробнее – в программе "Деньги 24".