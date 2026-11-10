Поклонники Киркорова потребовали вернуть деньги за концерт в Тюмени

Поклонники певца Филиппа Киркорова в Тюмени потребовали вернуть деньги за концерт, который прошел 9 ноября. По словам зрителей, артист вышел на сцену в плохом самочувствии: шатался, с трудом держался на ногах и засыпал на ходу. В какой-то момент певца увели за кулисы.

Киркоров объяснил свое состояние высокой температурой, пожаловался на здоровье и извинился перед зрителями. Однако извинения не удовлетворили часть публики. На концерт приехали поклонники из разных городов Сибири, в том числе Новосибирска, Красноярска и Омска. Билеты в первые ряды стоили 24 тысячи рублей, на дальние места – от 8 до 10 тысяч.

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