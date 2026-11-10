10 ноября, 07:15Политика
Путин поздравил личный состав и ветеранов МВД с профессиональным праздником
10 ноября в России отмечают День сотрудника органов внутренних дел. С профессиональным праздником ветеранов, личный состав и гражданский персонал МВД поздравил Владимир Путин.
Президент отметил, что праздник подчеркивает уважение общества к тем, кто честно выполняет свой долг, защищает жизнь и права людей, обеспечивает безопасность страны и борется с преступностью.
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.