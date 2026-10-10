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10 октября, 09:45

Транспорт

Стоимость проезда по МСД проиндексируют с 16 октября

Стоимость проезда по МСД проиндексируют с 16 октября

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Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) проиндексируют с 16 октября. По будням в часы максимальной загруженности оплата составит до 25 рублей за участок. В остальное время проезд останется бесплатным.

В Дептрансе пояснили, что тариф помогает регулировать транспортный поток и избегать заторов. При том, что в сентябре, после соединения МСД с Южно-Лыткаринской трассой суточный трафик на магистрали вырос еще на 20 тысяч автомобилей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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