Стоимость проезда по МСД проиндексируют с 16 октября

Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) проиндексируют с 16 октября. По будням в часы максимальной загруженности оплата составит до 25 рублей за участок. В остальное время проезд останется бесплатным.

В Дептрансе пояснили, что тариф помогает регулировать транспортный поток и избегать заторов. При том, что в сентябре, после соединения МСД с Южно-Лыткаринской трассой суточный трафик на магистрали вырос еще на 20 тысяч автомобилей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.