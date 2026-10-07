07 октября, 13:30Туризм
Гендиректор турагентства заявила, что массового отказа от туров в Таиланд нет
Массового отказа от туров в Таиланд нет в данный момент не наблюдается. Об этом заявила генеральный директор турагентства Анастасия Буланова.
Дело в том, что в Таиланде с начала 2026 года выявлено более 135 тысяч случаев заражения COVID-19.
Стоит ли ожидать краткосрочного снижения цен со стороны туроператоров, чтобы удержать спрос, или стоимость останется прежней? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.