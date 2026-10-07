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07 октября, 13:30

Туризм

Гендиректор турагентства заявила, что массового отказа от туров в Таиланд нет

Гендиректор турагентства заявила, что массового отказа от туров в Таиланд нет

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Массового отказа от туров в Таиланд нет в данный момент не наблюдается. Об этом заявила генеральный директор турагентства Анастасия Буланова.

Дело в том, что в Таиланде с начала 2026 года выявлено более 135 тысяч случаев заражения COVID-19.

Стоит ли ожидать краткосрочного снижения цен со стороны туроператоров, чтобы удержать спрос, или стоимость останется прежней? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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