Международная конференция "Умные и устойчивые города" проходит в Москве

В Москве проходит пятая Международная конференция "Умные и устойчивые города". Ее главной площадкой стал Российский университет дружбы народов.

Ученые, экологи и урбанисты обсуждают природные решения для создания безопасной и комфортной городской среды, в том числе новые стандарты озеленения, борьбу с погодными аномалиями и применение искусственного интеллекта в градостроительстве.

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