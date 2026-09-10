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10 сентября, 13:00

Экология

Международная конференция "Умные и устойчивые города" проходит в Москве

Международная конференция "Умные и устойчивые города" проходит в Москве

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В Москве проходит пятая Международная конференция "Умные и устойчивые города". Ее главной площадкой стал Российский университет дружбы народов.

Ученые, экологи и урбанисты обсуждают природные решения для создания безопасной и комфортной городской среды, в том числе новые стандарты озеленения, борьбу с погодными аномалиями и применение искусственного интеллекта в градостроительстве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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