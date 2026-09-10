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10 сентября, 11:30

Технологии

Предзаказ новых iPhone стартовал в Москве

Предзаказ новых iPhone стартовал в Москве

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В Москве стартовал предзаказ новых iPhone. Накануне, 9 сентября, Apple представила складную модель Duo, а также iPhone 18 и 18 Pro Max. Больше всего внимания привлекла складная модель.

Интерес к складным смартфонам есть и на российском рынке. В первом полугодии их продали почти на 5 миллиардов рублей. Складной iPhone стоит от 300 тысяч рублей, а версия с двумя терабайтами памяти обойдется почти в 500 тысяч.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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