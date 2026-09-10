Интенсивность движения на дорогах в Москве составила 4 балла 10 сентября

Утром 10 сентября загруженность дорог в Москве составила 4 балла. Такие данные приводит Ситуационный центр ЦОДД.

Наиболее плотное движение наблюдается на Ярославском, Дмитровском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне МКАД в районе 33-го километра.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Ленинградском шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд могут быть затруднения по направлению в область на радиальных трассах. Осложнить движение могут строительные работы на Шереметьевской улице, а также аварии на магистралях при выезде из города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.