Новый сезон проекта "Московские мастерские" стартует 5 октября

Новый сезон проекта "Московские мастерские" начнется 5 октября. Участникам предоставят персональное место для творчества и доступ к общим производственным зонам с гончарными кругами, площадкой для работы с глиной и сушки изделий, а также печами для обжига.

В течение полугода резиденты будут выезжать на пленэры в Московский зоопарк, где смогут создавать зарисовки животных. Лучшие работы представят на итоговой выставке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.