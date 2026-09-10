Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Завершена реконструкция стадиона "Торпедо" им. Э. А. Стрельцова, сообщил Сергей Собянин. Теперь это современный стадион международного уровня площадью 70 тысяч квадратных метров на 15 тысяч посадочных мест. Рядом построены три тренировочных поля: одно полноразмерное и два малых.

"Площадь территории, охватываемой проектом планировки на севере Москвы, составит 3,06 гектара. Будет реконструирован участок Вербилковского проезда от Дмитровского шоссе до Дубнинской улицы протяженностью около 900 метров. Ключевая задача – увеличение пропускной способности дороги путем расширения проезжей части до четырех полос движения – по две в каждом направлении", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На станции "Народное ополчение" Рублево-Архангельской линии, которую открыли ко Дню города, разместили макет-диораму. Макет повествует о том, как тоннелепроходческий комплекс "Натали" вел проходку новых станций.