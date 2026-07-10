Собянин: новое общественное пространство у воды появится в Мнёвниковской пойме

Пешеходный променад у воды появится в Мнёвниковской пойме Москвы, рассказал Сергей Собянин а мессенджере МАХ. На деревянном настиле обустроят 7 зон отдыха со смотровыми площадками.

Территорию дополнительно озеленят, установят освещение и проложат экомаршрут. Также появится смотровая площадка в виде маяка. Завершить работы планируют этой осенью. В дальнейшем в Мнёвниковской пойме построят еще две набережные.

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