Информация о топливе на АЗС стала появляться в популярных сервисах

Узнать цены на бензин и наличие топлива можно не только на спецсайтах, но и в онлайн-картах. Например, "Яндекс Go" показывает информацию о некоторых заправках, включая наличие топлива и стоимость.

Сервисы с данными об АЗС также появились в приложениях некоторых банков. Однако информация в них может обновляться не так оперативно и быть менее точной.

Совпадают ли данные онлайн-сервисов с реальной ситуацией на заправках? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.